PANorami: due anni di guerra in Ucraina

Il 24 febbraio 2022 è stato il giorno dell’inizio della sciagurata “operazione militare speciale” russa in territorio ucraino, ovvero dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un tragico evento che ha rappresentato anche il ritorno della guerra sul continente europeo.

A che punto siamo dopo due anni di conflitto? Il 2024 sarà davvero l’anno di svolta come ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenski all’indomani del vertice del G7 a Kiev?

In questa puntata l’analisi dei segnali e dei significati che possiamo leggere in una guerra giunta al suo secondo anniversario.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.