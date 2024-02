STEEL FOCUS - Ex Ilva, è di nuovo amministrazione straordinaria

Dopo cinque anni, è calato il sipario sulla gestione del siderurgico tarantino da parte del colosso mondiale ArcelorMittal. Acciaierie d’Italia, ex Ilva, è stata ammessa nei giorni scorsi alla procedura di amministrazione straordinaria. Cosa comporta questo procedimento? Quali problemi dovrà affrontare l’amministrazione straordinaria? Quali sono gli interventi necessari per il rilancio dello stabilimento? Quale clima si respira a Taranto? Infine, cosa sta succedendo nel mercato degli acciai piani? Queste le principali domande alle quali si cerca di rispondere in questa puntata di STEEL FOCUS.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi di siderweb e di Gianmario Leone, nostro corrispondente da Taranto.







*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

