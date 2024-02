Centro inox: lezioni sugli acciai inossidabili

Doppio appuntamento online con gli acciai inossidabili organizzato dal Centro Inox. L’associazione dedicata alla promozione degli acciai inossidabili organizza due webinar il 14 e 27 marzo, dalle 9.30 alle 11.30

La prima “lezione” ha come titolo «Chiamali con il loro nome» e si propone come una «guida pratica alla nomenclatura degli acciai inox e alla corrispondenza fra le sigle».

Il 27 marzo invece al centro «Gli acciai inossidabili austenitici: conosciamoli meglio» e il claim scelto per la promozione dell’appuntamento è «Aggiorna e completa le tue conoscenze su questa famiglia di inox».

Clicca su questo link per informazioni e iscrizioni