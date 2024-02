PANorami: la frettolosa green transition europea

La transizione verde, la lotta al cambiamento climatico e le scelte politiche europee sulle tematiche ambientali che coinvolgono economia, industria e agricoltura. Tematiche della green transition riportate al centro dell’attenzione dalle proteste degli agricoltori.

Attenzione per l’ambiente che, insieme alla trasformazione digitale, avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello della uscente Commissione presieduta Ursula von der Leyen. Ma così non è stato, o almeno in parte, a causa di una serie di mancanze e di troppa fretta.

In questa puntata l’analisi delle problematiche di una transizione ecologica accelerata.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.