Ecco le date di Made in Steel 2025

Si terrà il 6, 7 e 8 maggio 2025 l’undicesima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio ideata e organizzata da siderweb – La community dell’acciaio. L’evento sarà ospitato nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho (Milano), su una superficie espositiva complessiva di oltre 35mila metri quadrati.

Dopo quella del 2021, arrivata in coda alla pandemia di Covid-19 e i lockdown, e quella del 2023, segnata dalla ripresa e da una rinnovata fiducia, l’edizione 2025 di Made in Steel viene annunciata in una fase di grande incertezza, tra rallentamento dell’economia, conflitti e crisi geopolitiche globali.

«L’anno si è aperto all’insegna della cautela. Ma, sotto il velo dell’attendismo nella contingenza, l’acciaio è in grande fermento - sottolinea Paolo Morandi, amministratore delegato di Made in Steel e di siderweb -: la decarbonizzazione, con il sempre più stringente quadro normativo europeo, si sta rivelando obbligatoria per continuare a restare competitivi sul mercato; la crisi dell’energia ha spinto a investire su efficientamento energetico e fonti alternative; l’innovazione di processo passa dall’industria 5.0, che va addirittura oltre l’intelligenza artificiale, riportando l’uomo al centro dei processi. In questo contesto di rapido cambiamento e di nuove sfide, Made in Steel si prepara a tornare e a confermare il proprio intento: quello di essere arena per il business e per il confronto tra gli operatori, e allo stesso tempo luogo di incontro e scambio di informazioni strategiche e punti di vista sul futuro a medio e lungo termine della siderurgia nazionale ed europea. Per affrontare insieme, giovani, donne e uomini dell’acciaio, le sfide del futuro».

La prenotazione degli spazi espositivi sarà possibile a partire da maggio 2024, quando mancherà un anno all’evento (per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio commerciale a commerciale@madeinsteel.it).

L’edizione 2023 era stata la migliore di sempre nella storia quasi ventennale di Made in Steel: aveva visto la partecipazione di 317 aziende, in aumento rispetto al precedente record del 2019. Più del 25% era arrivata dall’estero (nel 2019 la quota si era fermata al 23%) con 21 Paesi rappresentati. Si erano registrate 18.467 presenze, in deciso aumento rispetto al 2019. A esse va aggiunto l’afflusso di visitatori ed espositori provenienti da Lamiera, cui era stato concesso ingresso libero a Made in Steel. Anche l’edizione 2025 di Made in Steel si terrà in parziale concomitanza con Lamiera (6-9 maggio 2025), la rassegna internazionale promossa da UCIMU-Sistemi per produrre dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera.