Scolari (ABS): investire su sostenibilità e competitività

Translated by Deepl

Lavorare sui processi, continuare a investire su sostenibilità e competitività. Queste le principali direttrici della strategia di ABS - Acciaierie Bertoli Safau per rispondere alle sfide del mercato, secondo quanto raccontato dall’amministratore delegato Stefano Scolari nel corso del webinar "Acciai speciali: a quando la ripresa?" di siderweb.

Acciai speciali che stanno soffrendo da diverso tempo a causa della debolezza di comparti come quello dell’automotive, che rappresenta il 35-40% del business del gruppo. «Nel 2020 il settore aveva ridotto l’attività di circa il 19% rispetto al 2019. Ora sta leggermente recuperando, ma è ancora al di sotto dei livelli pre-Covid, nonostante si tratti di una delle filiere che stanno performando meglio», ha sottolineato Scolari. Quanto al consumo apparente, ha ricordato che il dato di Eurofer per il 2023, circa 129 milioni di tonnellate, è stato lo stesso del 2020, anno dello scippio della pandemia e che, sempre secondo l’associazione dei produttori europei di acciaio, è previsto per quest’anno un rimbalzo del 5-6% che ci si augura possa avere effetti anche sul settore degli acciai speciali. Settore che, al momento, sta soffrendo di scarsa visibilità sugli ordinativi. Quest’ultima, per contro, «è diventata per noi un’opportunità – ha rimarcato però Scolari –. Approfittando di questi periodi calmi, particolari in termini di mercato, ci siamo concentrati sul migliorare le performance interne e soddisfare le richieste dei clienti; lavorando quindi fortemente su flessibilità, servizio, affidabilità. Grazie a questo, abbiamo effettuato pochissime fermate produttive, nonostante il panorama complicato».

L’Ad ha quindi speso qualche parola sul piano di investimenti ambientali da 572 milioni di euro che l’azienda ha presentato pochi giorni fa e che verranno tutti sviluppati sul territorio friulano: «È una continuazione del percorso avviato da tempo e che giudichiamo virtuoso in termini di efficienza e sostenibilità a 360 gradi». Numerose le iniziative previste, che vanno «da una riduzione dei consumi a tutto ciò che ruota attorno al mondo delle energie rinnovabili, allo scopo di alimentare direttamente i nostri impianti con energia solare». Buona parte degli investimenti riguarderà l’innovativo digital green plant nel sito di Cargnacco (Ud), il cui cuore sarà costituito dal nuovo forno digitale alimentato dal sistema Q-One della capogruppo Danieli. Prevista inoltre l’installazione di un elettrolizzatore per la produzione e l’utilizzo di idrogeno verde nei forni di riscaldo e trattamento termico. «Facciamo parte dei produttori che riciclano rottame e quindi nella maratona della transizione green partiamo al 30esimo chilometro – ha premesso Scolari –. Tuttavia, si tratta di una sfida enorme, come evidenziato dall’entità degli investimenti. E abbiamo voluto definire una roadmap per via delle tante incertezze, in primis in termini di sostenibilità economica». «Come altre aziende, anche noi vediamo che molti clienti sempre più frequentemente stanno chiedendo certificati verdi per i prodotti in acciaio», ha aggiunto.

La propensione di ABS alla vicinanza ai clienti è ben attestata da ABS Service, il centro servizi inaugurato lo scorso anno con l’obiettivo di «fornire i nostri prodotti in modo veloce e capillare alle officine meccaniche, cercando di capire i loro bisogni e dando loro la possibilità di usufruire di un servizio tecnico, anche grazie al nostro supporto del nostro centro di ricerca e sviluppo in Francia», ha spiegato Scolari. L’Ad ha accennato a un prossimo evento per festeggiare il primo anno di attività di questo "store monomarca".

Concludendo, Scolari ha voluto sottolineare che rientra nell’ambito della strategia di verticalizzazione del produttore siderurgico friuliano anche la produzione di sfere in acciaio che «servono a macinare il minerale nei mulini di tutto il mondo». Si tratta di «un prodotto del cui stiamo ancora approfondendo la nostra conoscenza, ma dimostra che il nostro spirito è quello di cercare valore, avere più prodotti che possano compensare i diversi trend dei vari settori».