PANorami: in morte di Navalny

Alexei Navalny è morto all’età di 47 anni nella colonia carceraria artica IK-3, la struttura soprannominata “Lupo Polare” che si trova a 2mila chilometri da Mosca e a soli 60 chilometri dal circolo polare artico. Qui l’oppositore di Putin era stato trasferito alla fine di dicembre 2023 per scontare una pena che, sommando tutte le condanne ricevute, ammontava ad oltre 30 anni.

Una morte simbolo dell’escalation autocratica della Russia putiniana, diventata ormai una dittatura militare, all’interno della quale è completamente vana qualunque possibilità di dissenso e di vita democratica.



In questa puntata, il punto sulla scomparsa di Alexei Navalny, tra la versione ufficiale del Cremlino e le reazioni occidentali.







Massimiliano Panarari

