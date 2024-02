Agenda: trimestrali e vertici

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 19 febbraio

A Palazzo Chigi alle 18:15 è in programma l’incontro tra Governo e sindacati metalmeccanici su Acciaierie d’Italia.

Nel pomeriggio si tiene il consiglio generale di Assolombarda sul tema “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza: stato di attuazione e futuri sviluppi”; partecipa anche il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Valdis Dombrovskis e Nicolas Schmit incontreranno Bernhard Osburg, CEO di Thyssenkrupp Steel Europe, e rappresentanti del consiglio di fabbrica.

Si apre a Berlino l’H2 Forum 2024, la fiera e conference dedicata all’idrogeno.

Martedì 20 febbraio

Dalle 11 su zoom si tiene il webinar di siderweb dal titolo “Acciai speciali: a quando la ripresa?”. Nella prima parte Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) presenterà i relativi al settore nazionale dei prodotti lunghi in acciai speciali e all’andamento dei prezzi delle materie prime e dei finiti. Nella seconda parte Davide Lorenzini (redazione siderweb) intervisterà Roberto de Miranda (ORI Martin) e Stefano Scolari (ABS) su temi strategici e congiunturali. Clicca qui per iscriverti.

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni a dicembre 2023.

Mercoledì 21 febbraio

Tenaris presenta i risultati del 2023. Lo stesso faranno Stelco e Rio Tinto.

È in calendario il consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners per presa visione dei principali dati preconsuntivi gestionali ed economico-finanziari consolidati relativi al 31 dicembre 2023 (ricavi delle vendite, Ebitda e indebitamento finanziario netto, non sottoposti ad attività di revisione).

La campagna “Race to green steel” viene lanciata con un webinar dalle ore 10:00.

Giovedì 22 febbraio

È stata convocata per giovedì 22 febbraio alle 10, a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la prima riunione del Tavolo permanente dedicato al settore dell’elettrodomestico italiano.

Al Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo Da Vinci si tiene la giornata di studio di Aim dal titolo “Superleghe base nichel”.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.