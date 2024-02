STEEL FOCUS - Costruzioni e automotive tra bilanci e sfide

Costruzioni e automotive sono i principali settori per consumo di acciaio: rispettivamente, hanno un peso del 35% e del 18% sulla produzione siderurgica in Europa. In questa puntata di STEEL FOCUS, vediamo qual è stato l'andamento di questi comparti nell'ultimo anno e quali sono le sfide che essi dovranno affrontare nel prossimo periodo. Di conseguenza, facciamo il punto sui mercati del tondo per cemento armato e dei coils, tra i prodotti siderurgici di riferimento per edilizia e auto.

Ad aiutarci nell'analisi, gli interventi del direttore generale dell'Associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica (Anfia) Gianmarco Giorda e Arianna Ducoli dell'Ufficio Studi di siderweb.

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.