Il 20 febbraio siderweb accende i riflettori sugli acciai speciali. Un settore chiave per la siderurgia nazionale, che nel 2023 ha vissuto momenti di difficoltà a causa del rallentamento della domanda e di un’evoluzione discendente dei prezzi.

Sulle aspettative e le potenzialità di recupero del 2024 si concentrerà il webinar "Acciai speciali: a quando la ripresa?", in programma alle ore 11:00 su zoom. L’evento si articolerà in due momenti: nella prima parte Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) presenterà alcuni dati relativi al settore nazionale dei prodotti lunghi in acciai speciali e all’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio. Nella seconda parte dell’evento, Davide Lorenzini (redazione siderweb) intervisterà Roberto de Miranda (ORI Martin) e Stefano Scolari (ABS) su temi strategici e congiunturali.

Programma:

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Prospettive per la domanda e andamento dei prezzi del settore

Seconda parte:

Davide Lorenzini (DIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB) intervista: