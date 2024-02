PANorami: la protesta dei trattori potrebbe essere solo l’inizio

L’eclatante protesta del mondo agricolo, con le migliaia di trattori mobilitati in tutta Europa, potrebbe essere solo l’inizio. Per cui analizzare e capire le motivazioni alla base della contestazione può aiutare a valutare quali altre categorie potrebbero scendere in piazza. La puntata di PANorami di oggi vuole dare una lettura “guidata” delle proteste, alla luce anche delle elezioni europee sempre più vicine.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.