Agenda: trimestrali in vista

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 12 febbraio

“Le prospettive dei mercati energetici tra sicurezza, sostenibilità e competitività” è il titolo dell’evento organizzato da Federazione Utilitalia a Roma, Palazzo Merulana, con inizio alle 10:00. Si parlerà dell’evoluzione dei mercati dell’energia europei e nazionali con gli interventi, tra gli altri, del ministro Pichetto Fratin, dei presidenti di Utilitalia, CESI, Arera, Iren, Hera e Agsm Aim.

Martedì 13 febbraio

Dalle 14:30 Acciaierie d’Italia sarà ascoltata nella IX Commissione del Senato sul ddl n. 986 (d-l 4/2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

A Parigi si tiene il 2024 ministerial meeting di IEA, l’Agenzia internazionale dell’energia.

Mercoledì 14 febbraio

Dalle 11:00 alle 12:00 su siderweb si discute del futuro industriale di Acciaierie d’Italia, durante un nuovo appuntamento con siderweb on air. In studio Gianfranco Tosini, storico membro dell’Ufficio Studi siderweb e grande conoscitore della siderurgia nazionale ed europea, che risponderà in diretta alle domande dal pubblico (possono essere inviate da subito a redazione@siderweb.com). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

Emirates Steel Arkan pubblica i risultati del 2023.

thyssenkrupp alle 11:00 pubblica i risultati del primo trimestre dell’anno finanziario 2023/24.

Dalle 8:30 alle 13:30 si terrà il webinar dal titolo “Iron ores” organizzato dallo Stahlinstitut VDEh.

Giovedì 15 febbraio

Stellantis pubblica i risultati dell’esercizio 2023. Lo stesso farà Reliance Steel.

A LarioFiere (Erba, Como) si apre Fornitore Offresi 2024, il 15° salone internazionale della subfornitura meccanica.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.