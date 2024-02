siderweb on air: mercoledì si parla di Acciaierie d'Italia

Il 2024 si candida a essere un altro anno cruciale nella storia decennale della crisi dell’ex Ilva. Dopo amministrazione straordinaria, gestione privata e gestione pubblico-privata, ora pare che l’azienda ribattezzata Acciaierie d’Italia possa tornare a essere commissariata. Con che conseguenze sull'attività produttiva e di mercato?

Sarà questo l’argomento del prossimo appuntamento di “siderweb on air”, il nostro evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e l’esperto in studio. Mercoledì 14 febbraio ospiteremo il professor Gianfranco Tosini, economista e storico membro dell’Ufficio Studi siderweb, grande conoscitore della siderurgia italiana.

Non perdetevi la diretta dalle 11:00 alle 12:00 su zoom (o su Linkedin, per chi preferisse il social) dove a essere protagoniste saranno soprattutto le vostre domande, cui proveremo a dare risposta grazie all'economista che ha seguito la vicenda sin dall’inizio della crisi.

Le domane potranno essere poste in diretta nella chat di zoom.

Chi avesse già quesiti o curiosità, può scrivere sin da subito a redazione@siderweb.com.