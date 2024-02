STEEL FOCUS - 2024: partenza in salita per il mercato

La domanda di prodotti finiti resta tutt’altro che entusiasmante, mentre i costi delle materie prime continuano ad essere relativamente alti nonostante siano diminuiti rispetto ai livelli massimi. Sullo sfondo, i problemi economici, le tensioni geopolitiche internazionali, la burocrazia dovuta a normative ambientali come il CBAM. Il 2024 non è partito sotto i migliori auspici per il mercato siderurgico italiano ed europeo. Tuttavia, le previsioni sono di un miglioramento dei consumi nell’intero anno rispetto al 2023.

Parliamo di tutto ciò in questa nuova puntata di STEEL FOCUS, servendoci anche degli interventi di Antonio Marcegaglia (presidente e amministratore delegato Marcegaglia Steel) e Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb) durante l’ultimo webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb.







