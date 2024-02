Regala una news di siderweb

siderweb ha voluto donare alla community dell’acciaio un nuovo sistema di condivisione dei propri contenuti giornalistici con un clic.

Il meccanismo è semplice: nella barra verde con le icone di condivisione, sia in homepage che all’interno di ogni articolo, ogni utenza titolare di un abbonamento potrà generare un link per regalare il contenuto riservato.

Il servizio non è però illimitato: al momento vede il tetto fissato a cinque articoli al mese. Si può monitorare il “credito” restante tramite il bollino rosso posto sopra all’icona regalo all’interno di ogni articolo.

Un modo in più per mantenere in rete e aggiornata la community dell’acciaio. Buona condivisione!