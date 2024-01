Eolico: venerdì il convegno sulla Community Floating Offshore Wind

Translated by Deepl

Interverrà anche l’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, al Forum finale della Community Floating Offshore Wind, iniziativa di The European House-Ambrosetti in collaborazione con i Partner Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e proprio Acciaierie d’Italia.

Si parlerà di eolico offshore galleggiante, delle opportunità nel percorso di decarbonizzazione e delle ricadute industriali per l'Italia. L’appuntamento è venerdì 2 febbraio dalle ore 10:00 alle 13:00 all’Anantara Palazzo Naiadi Hotel (Piazza della Repubblica, 48, Roma) e in diretta streaming qui.

L’intervento in videoconferenza dell’ad Morselli è in calendario tra le 10:50 e le 11:30, in qualità di partner della community, insieme a Toni Volpe, CEO Renantis; Carlos Martin Rivals, CEO BlueFloat Energy; Pierroberto Folgiero, CEO Fincantieri.