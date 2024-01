PANorami: il nodo delle privatizzazioni

Dopo aver approvato la Legge di Bilancio in deficit, del valore di 28 miliardi di euro, con buone probabilità il Governo dovrà ricorrere a una manovra correttiva. Dove prendere i soldi necessari per il risanamento dei conti pubblici?

Due le strade: o il taglio della spesa, con la cosiddetta “spending review”, o l’aumento delle tasse, con tutti gli inconvenienti in termini di consenso popolare. C’è però una terza via, quella delle privatizzazioni.



In questa puntata l’analisi del clima politico attorno a questa opzione sul tavolo della premier Giorgia Meloni.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.