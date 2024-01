Agenda: settimana di audizioni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 29 gennaio

A Taranto protestano Fim, Fiom, Uilm e Usb, con le associazioni dell'indotto, con una manifestazione, per denunciare il «rischio chiusura» di Acciaierie d'Italia.

Cleveland-Cliffs presenta i risultati del 2023, martedì è in calendario una conference call.

Whirlpool presenta i risultati di periodo.

Alle 10:30, Confindustria presenta il Real Time Turnover, un nuovo indicatore per l’economia italiana, anche in diretta streaming.

Martedì 30 gennaio

Alle 13:00 sono in calendario le audizioni in Commissione Industria del Senato sul ddl n. 986 (d-l 4/2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) di Associazione Indotto AdI e General Industries – AIGI; Confindustria Taranto; Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Usb Taranto; commissari straordinari Ilva; presidente regione Puglia; sindaco di Taranto. Alle 20:00 sarà il turno, in videoconferenza, di CNA e CNA Taranto; Casartigiani e Casartigiani Puglia; Confartigianato, Confartigianato Taranto e Confartigianato Puglia; Confapi e Confapi Taranto; Confimi Industria.

Si apre a Parigi l’Hyvolution Paris, con oltre 570 espositori e 350 relatori alle conferenze tutte dedicate all’idrogeno.

Ance alle 10:30 presenta i dati dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni aggiornata a dicembre 2023.

Nucor presenta i risultati del 2023.

Mercoledì 31 gennaio

SSAB presenta i risultati del 2023. Il webcast inizierà alle 9:30.

L’Istat presenta i dati sul fatturato dell’industria aggiornati a novembre 2023.

Giovedì 1° febbraio

Audizione del ministro della Difesa Guido Crosetto alle commissioni Difesa di Camera e Senato sulla dotazione di personale e mezzi delle forze armate, in funzione della partecipazione alla missione dell’Unione europea a garanzia delle rotte commerciali sul mar Rosso.

“Come valorizzare il patrimonio immobiliare con l’acciaio” è il titolo del corso online organizzato da Fondazione Promozione Acciaio. La seconda lezione sarà l’8 febbraio.

Venerdì 2 febbraio

Proseguono, dalle 8:30, le audizioni in Commissione Difesa del Senato con Federmanager e Federterziario.

È in programma la 25esima assemblea generale di thyssenkrupp.

