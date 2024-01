STEEL FOCUS - La crisi di Suez e le sue possibili ricadute

Dal canale di Suez, secondo i dati di Confindustria, passano il 54% degli scambi via nave italiani e il 12% di quelli mondiali. Dallo stretto transitano inoltre il 12% di tutto il petrolio trasportato nel mondo e l'8% degli interscambi di gas naturale liquefatto. Non si può quindi non guardare con apprensione agli attacchi che i ribelli yemeniti Houthi stanno conducendo da qualche mese ai danni delle navi che attraversano il mar Rosso, specialmente in un contesto geopolitico già teso e incerto a causa del conflitto russo-ucraino e del conflitto israelo-palestinese. Quali conseguenze sta avendo o potrebbe avere questa nuova crisi? Quali sono, in particolare, i rischi per l'Italia e per la nostra siderurgia? Queste le principali domande alle quali cerchiamo di rispondere in questo primo episodio del nostro podcast STEEL FOCUS.

Ad aiutarci nell'analisi, Augusto Cosulich (presidente e CEO del gruppo Fratelli Cosulich) e Arianna Ducoli dell'Ufficio Studi siderweb.







*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

