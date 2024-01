CBAM, le risposte dell’esperto

Oltre 60 minuti di risposte alle principali perplessità e ai dubbi in vista della prima scadenza per la compilazione delle dichiarazioni CBAM. Questa la realtà della prima puntata di siderweb on air, il nuovo format dedicato alla community dell’acciaio, in diretta su zoom e Linkedin.

Ora la registrazione è disponibile anche sul nostro canale YouTube: clicca play per riascoltare le risposte date dall’avvocato Stefano Comisi dello studio Armella & Associati.

Impossibile dare riscontro a tutte le domande arrivate sia prima dell’avvio del programma sia in diretta.

Ci impegniamo a fornire, nei prossimi giorni, il maggior numero di risposte ai quesiti di interesse generale che non è stato possibile affrontare in diretta.