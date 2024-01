PANorami: Trump vince anche in New Hampshire

Dopo la vittoria nella prima consultazione in Iowa, Donald Trump si aggiudica anche le primarie in New Hampshire e continua la sua corsa alla candidatura alle prossime presidenziali americane.

Infatti, l’ultimo ostacolo che Trump si trovava difronte era rappresentato da Nikki Haley, superata con il 54,5% dei voti contro il 43,3% dell’ex governatrice della Suoth Carolina. In questo modo, il quadro repubblicano va delineandosi e la prossima tornata proprio in South Carolina può risultate decisiva.

Stato del sud che, sul fronte opposto, rappresenterà il primo banco di prova per i democratici e per Joe Biden.

In questa puntata l’analisi delle primarie USA e sul clima politico statunitense.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.