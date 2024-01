CBAM: prima scadenza in vista. L’esperto risponde

Il 31 gennaio scadrà il termine per la presentazione della prima dichiarazione CBAM in cui si dà conto della CO 2 legata ai prodotti, siderurgici e non solo, importati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

Proprio in vista di questa scadenza, siderweb ha deciso di lanciare un nuovo tipo di evento digitale: “siderweb on air”. Non un classico webinar “dalla cattedra”, ma un dialogo tra il pubblico collegato e l’esperto, che in questo caso sarà l'avvocato Stefano Comisi (studio legale Armella & Associati).

Gli spettatori potranno scrivere nell’apposita chat di zoom le proprie domande, cui verrà data risposta in diretta. Chi avesse già dei quesiti sul funzionamento del Cbam può inviarli a redazione@siderweb.com.

L’appuntamento è giovedì 25 gennaio dalle 11:00 alle 12:00 su zoom (o su Linkedin, per chi preferisse il social).

Programma interventi:

Saluti e introduzione

Francesca Morandi (content manager siderweb)





Elisa Bonomelli (redattrice siderweb) dialoga con Stefano Comisi (studio legale Armella & Associati)

Sessione di domande e risposte