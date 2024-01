PANorami: la crisi di Suez e le reazioni dell’Occidente

Il contesto geopolitico in Medio Oriente si complica con un nuovo fronte: il canale di Suez. Uno scontro che vede al centro il Mar Rosso e gli attacchi degli Houthi, il cui intento è quello di bloccare con la violenza il traffico internazionale di merci.

Crisi che sta avendo conseguenze pesanti per l’approvvigionamento via mare e che ha aperto un vero e proprio fronte militare. Infatti, queste azioni di rappresaglia hanno provocato le reazioni di Stati Uniti e Regno Unito, con attacchi aerei e missilistici su larga scala contro le strutture degli Houthi in Yemen. A questi si aggiungerà, come è stato deciso nelle ultime ore, l’intervento dell’Unione europea attraverso la missione navale Aspides, con il coinvolgimento militare di Francia, Germania e Italia.

Nella puntata di oggi l’analisi del quadro di instabilità di quella parte di mondo e delle conseguenze sulla catena del valore globale.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.