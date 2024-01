Agenda: green steel e Cbam

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 23 gennaio

Dalle 11:00 su siderweb si parla di inossidabile nel webinar “Inox: le attese per il 2024”. Dopo le analisi di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) e Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università degli Studi di Brescia), Stefano Gennari (redazione siderweb) intervista Mattia Sala (Arvedi AST) e Alessandro Bettuzzi (OIKI e Assofermet) sui temi congiunturali e di mercato.

Giovedì 25 gennaio

siderweb inaugura un nuovo evento in diretta streaming: siderweb on air, un webinar centrato sull’interazione tra pubblico ed esperto. Si comincia parlando di Cbam, in vista della prima scadenza di fine mese. L’appuntamento è alle 11:00 su zoom. Qui la pagina per iscriversi (la partecipazione è gratuita).

“European clean steel: stand up together for a future low emission industry – Hydrogen: a powerful ally” è il titolo dell’evento (in presenza e in streaming) della Commissione europea che si terrà dalle 9:00 all’Università Iuav di Venezia. Si parlerà degli obiettivi per il settore siderurgico contenuti nel Green Deal.

AIM propone la giornata di studio su “Stesura specifiche tecniche dei materiali”, con il patrocinio di Aipf.

Alle 10:00 Snam presenta il nuovo piano strategico 2023-27.

Alle 17:00, Confindustria Brescia ospita il convegno dal titolo “L’Europa e l’industria sostenibile. Confronto con gli imprenditori del settore metallurgia, siderurgia e mineraria”. Interverranno, tra gli altri, Giovanni Marinoni Martin (ORI Martin), Antonio Gozzi (Federacciai), Roberto Vavassori (Anfia).

Venerdì 26 gennaio

L'Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni – AEIT, con AEE Society AEIT per l'energia elettrica e AEIT sezione ligure, organizzano il seminario “Energia e mobilità sostenibile. La transizione energetica e ambientale”. Si comincia alle 10:15. Interverranno, tra gli altri, Antonio Gozzi (Duferco), Paolo Signorini (Iren), Massimo Derchi (Snam Rete Gas), Daniela Gentile (Ansaldo Nucleare), Ugo Salerno (RINA).

Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel quarto trimestre 2023.

