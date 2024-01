PANorami: istantanee da Davos

Si sta tenendo in questi giorni nel cuore delle Alpi svizzere, nella cittadina di Dovos, il World Economic Forum. Una kermesse, giunta alla sua 54^ edizione, che richiama a sé 2.800 leader mondiali provenienti da vari settori e da 120 Paesi. Presenti moltissime figure di spicco, come banchieri, economisti, manager, politici e circa 60 capi di Stato o di Governo. Un’occasione, per questi leader, d’incontro e di discussione attorno ai principali temi e alle sfide globali del nostro tempo, come le urgenze riguardanti i due conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente, la crisi climatica, l’intelligenza artificiale, la globalizzazione e la mondializzazione.

In questa puntata alcune istantanee della cinque giorni di Davos e l’analisi delle principali questioni emerse dai vari incontri istituzionali.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con Siderweb.