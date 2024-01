Il 23 gennaio l’acciaio inox sotto i riflettori

L’andamento 2023 della domanda, dell’offerta e dei prezzi dell’acciaio inossidabile e le prospettive 2024. Questi i temi al centro del webinar di siderweb «Inox: le attese per il 2024», il secondo del nuovo anno.

L’appuntamento online è in programma martedì 23 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:30 sulla piattaforma ZOOM.

In apertura di convegno sarà lanciato un sondaggio dedicato alle prospettive dei prezzi, seguito dall’intervento di Stefano Ferrari (siderweb), dedicato ai numeri e alle prospettive del comparto dell’inox, e dall’analisi di Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università di Brescia), focalizzata sulle dinamiche delle quotazioni delle materie prime, dei semilavorati e dei finiti in acciaio inossidabile. In chiusura, Stefano Gennari (siderweb) intervista Mattia Sala (Arvedi AST) ed Alessandro Bettuzzi (OIKI ed Assofermet) sui temi congiunturali e di mercato del settore.

Programma degli interventi

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Inox: numeri e prospettive

Achille Fornasini (SIDERWEB E STATLAB UNIVERSITÀ DI BRESCIA)

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile

Seconda parte:

Stefano Gennari (REDAZIONE SIDERWEB) intervista:

Mattia Sala (DIRETTORE COMMERCIALE ARVEDI AST)

Alessandro Bettuzzi (AD OIKI E COORDINATORE DEI CENTRI SERVIZI INOX ASSOFERMET)