PANorami: l’ex Ilva e l’assenza di una politica industriale

Il 2024 dell’acciaio è iniziato all’insegna di Acciaierie d’Italia. Il caso ex Ilva è al centro della cronaca di questi primi giorni del nuovo anno e sta riempiendo le pagine dei quotidiani nazionali.

Una situazione critica che coinvolge lo Stato italiano, impegnato nelle trattative con ArcelorMittal, socio privato alla guida del polo siderurgico tarantino, e porta con sé un significato politico decisamente più profondo. Infatti, la vicenda ex Ilva si lega a doppio filo con l’assenza di una politica industriale e rappresenta un nodo che non riguarda solo l’acciaio, ma più in generale accomuna e penalizza i comparti produttivi del nostro Paese.



In questa puntata un riassunto su quanto sta accadendo ad AdI e una riflessione sulla mancanza di una politica industriale italiana.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.