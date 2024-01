Il 16 gennaio torna MERCATO & DINTORNI

Il bilancio di un 2023 complicato e le aspettative per un 2024 tutto da costruire. Saranno questi i due temi principali ad animare la prima edizione del nuovo anno per MERCATO & DINTORNI.

L’approfondimento mensile dedicato alla congiuntura siderurgica mira a confermarsi anche nel 2024 un punto fermo nell’informazione di siderweb dedicata a mercato e congiuntura.

Il primo convegno, sempre in formato digitale, è in programma martedì 16 gennaio dalle 11:00 alle 12:30. L’appuntamento si aprirà con il contributo di Achille Fornasini (siderweb e Statlab Università di Brescia), che illustrerà e commenterà l’evoluzione dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio. Nella seconda parte dell’evento, Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) sarà intervistato da Francesca Morandi (siderweb) su temi congiunturali e strategici.

Programma degli interventi

Prima parte:

Achille Fornasini (SIDERWEB E STATLAB UNIVERSITÀ DI BRESCIA)

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Seconda parte:

Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB) intervista:

Antonio Gozzi (PRESIDENTE FEDERACCIAI E PRESIDENTE DUFERCO ITALIA HOLDING)