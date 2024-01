AIM: un 2023 di grandi soddisfazioni

Forte interesse degli associati verso i temi della decarbonizzazione, delle materie prime e del loro riciclo, del risparmio e dell’efficientamento energetico, della manutenzione e, ancora, dell’intelligenza artificiale. Numerose anche le iniziative previste da AIM per il prossimo anno, delle quali abbiamo chiesto un’anticipazione al presidente Silvano Panza.

Presidente Panza, può fornirci un bilancio dell'anno che si avvia alla conclusione? Quali sono stati i principali appuntamenti del 2023?

Il 2023 ha dato grandi soddisfazioni all’associazione. Il bilancio preconsuntivo portato all’attenzione del nostro Consiglio direttivo in novembre ha mostrato un risultato d’esercizio molto positivo, in linea con gli anni precedenti al 2020 e in continuità con quello scorso. Siamo tornati alla formula in presenza o ibrida per la gran parte delle nostre iniziative, abbiamo finalmente riportato l’attenzione sull’incontro e confronto anche fuori dall’aula, valorizzando così l’importanza dell’aspetto sociale delle relazioni. Riguardo alle manifestazioni, dobbiamo orgogliosamente dire che hanno sfiorato il numero record di 40, con una partecipazione superiore alle 2.000 persone e, come ho sempre auspicato, con oltre il 10% di giovani studenti, dottorandi e ricercatori. Mi sento in dovere di segnalare agli associati, ai relatori e ai nostri collaboratori il forte apprezzamento riscontrato per i corsi svolti in modalità itinerante e le visite agli impianti si sono dimostrate fondamentali soprattutto per i giovani tecnici che hanno potuto prendere visione dei contenuti delle lezioni frontali fatte in aula. In particolar modo, desidero ringraziare le aziende associate ospitanti che con la loro generosità hanno contribuito a valorizzare ulteriormente queste iniziative.

Cos'ha in serbo AIM per il 2024?

Innanzitutto, non posso non citare il 40° Convegno Nazionale che si svolgerà a Napoli dall’11 al 13 settembre e che sarà, come quelli del passato, ricco di contenuti, ma come novità si arricchirà di nuove iniziative per le accompagnatrici e gli accompagnatori dei partecipanti. Abbiamo inoltre già in programma altre numerose iniziative per il prossimo anno, tra le quali diverse a dimensione internazionale. Cito a titolo d’esempio il convegno internazionale sui trattamenti termici e la simulazione, previsto a Lecce nei giorni 17-19 aprile, e l’International Forgemasters Meeting che si svolgerà a Milano dal 27 al 30 maggio, con un programma ricco di oltre 140 memorie, un’ampia area espositiva già quasi sold out e ben 4 visite a forge lombarde. Non mancheranno poi le giornate a tema organizzate dai nostri Comitati tecnici.

Quali sono state di recente le principali esigenze/richieste da parte degli associati?

Ribadisco la forte e costante attenzione dei membri dei nostri Comitati tecnici verso i molteplici temi che il panorama industriale e scientifico pone quotidianamente e a cui sanno dare risposta con competenza nelle rispettive iniziative promosse. Tra questi temi, quello della decarbonizzazione, affrontato con il meeting di fine anno dedicato al forno elettrico, quello delle materie prime e loro riciclo che è di rilevanza strategica, o del risparmio ed efficientamento energetico ed ancora il tema della manutenzione, con particolare focus su quella predittiva. Un altro argomento all’ordine del giorno di diversi nostri comitati tecnici riguarda l’applicazione dell’intelligenza artificiale orientata a facilitare sia il modo di presentazione delle memorie sia la modalità della divulgazione scientifica verbale

Sostenibilità e innovazione sono sempre di più le parole chiave per il futuro del comparto siderurgico. Come si sta riflettendo questo nell'attività di AIM?

Come dicevo poc’anzi, la sostenibilità, nel vero senso della parola (che poi io assocerei a quello di materialità) e l'innovazione risiedono nel Dna dei nostri associati e si traducono nel loro impegno quotidiano in azienda, nelle scuole e nell’università. Tutto quanto poi si travasa nelle attività dei nostri Comitati tecnici con leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza, così come scrissi nell’editoriale pubblicato sulla nostra rivista all’inizio di quest'anno.

Nel 2024 si concluderà il suo mandato, ma di recente il Consiglio direttivo di AIM l'ha designata presidente per il successivo biennio. Quali continueranno ad essere gli obiettivi della sua presidenza?

Sono onorato della rinnovata fiducia del Consiglio direttivo e lieto di poter sviluppare ulteriormente le attività che ho avviato in questa parte della mia presidenza. Mi riferisco ad esempio al coinvolgimento dei giovani fin delle scuole superiori, così da attrarli verso il settore siderurgico e metallurgico in generale, offrendo una formazione sempre più ampia e puntuale ed anche, questo è il mio nuovo obiettivo, più innovativa e meno scolastica. Potremo inoltre mostrare loro le diverse opportunità di inserimento e carriera in questo settore lavorativo. A tal fine, stiamo collaborando in modo sempre più sinergico con gli istituti tecnici, IFTS e ITS, senza contare il consolidato rapporto con il mondo accademico e della ricerca. A proposito dell’uso di strumenti meno scolastici, intendo continuare il percorso di innovazione della nostra rivista, magari ricorrendo all’uso della fumettistica scientifica per lezioni di base, tutto ciò al fine di renderla più leggibile a tutti e sempre più uno strumento efficace e riconosciuto di comunicazione e diffusione della cultura generale e metallurgica in particolare. E chissà che, con l’aiuto di tutti voi, non possano arrivare altre idee e novità interessanti. Altro obiettivo è il completamento dell’attività di certificazione ISO 9001, primo passo per ulteriori riconoscimenti del ruolo primario di AIM come ente di riferimento per la formazione per il nostro settore. In ultimo, lavoreremo tutti per il consolidamento della nostra posizione patrimoniale e finanziaria in modo da potere essere sempre più generosi nei premi da elargire ai giovani impegnati nello studio delle “nostre” materie. In conclusione, vorrei approfittare di questa intervista per portare a tutti i nostri associati e ai vostri lettori i miei più sinceri auguri di un felice Natale e di un sereno anno nuovo.