STEELWEEK: speciale 2023

Il 2023 è stato per l’acciaio un anno a più facce. Iniziato in modo positivo, si è rivelato in seguito molto più complicato del precedente biennio, a causa del rallentamento della domanda e di una lunga fase di destoccaggio. Tuttavia, si è concluso con degli spiragli di ottimismo.

L’andamento dell’anno appena trascorso non poteva che essere l’argomento dell’ultima puntata del 2023 di STEELWEEK, podcast di approfondimento di siderweb. In poco più di un quarto d’ora cerchiamo di tirare le fila degli ultimi dodici mesi e analizzare le prospettive per il prossimo futuro. Lo facciamo anche attraverso le voci di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).







*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.