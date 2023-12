Acciaierie Bertoli Safau lancia Future Factory

Acciaierie Bertoli Safau ha annunciato il lancio di Future Factory, programma di assunzione e formazione destinato a colmare la crescente sfida nel reperire tecnici manutentori altamente specializzati.

«La complessità tecnologica degli impianti presenti in ABS – spiega l’azienda – rende sfidante trovare sul mercato del lavoro figure professionali con competenze all’avanguardia. In modo particolare, la figura del tecnico di manutenzione è un ruolo che riscontra una crescente difficoltà: non è facile reperire personale aggiornato e in grado di svolgere da subito questo delicato compito ad alta specializzazione».

L’azienda ha deciso di fronteggiare questo divario del mercato avviando un programma di formazione interna, costruito in collaborazione con Randstad, che prevede l’inserimento di dieci nuove risorse formate ad hoc con ben 120 ore di formazione ad alta specializzazione per operare con impianti ad alta tecnologia come quelli dell’azienda di Pozzuolo del Friuli, specializzata nella produzione di acciai lunghi speciali.

«Nel territorio della provincia di Udine, come in molte altre parti d’Italia, si riscontra un forte mismatch tra i profili ricercati dalle aziende e le persone che possiedono le competenze specifiche richieste – spiega Michael Jvancich, area manager Randstad Italia. Come Randstad siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte per cercare di risolvere questo problema, offrendo una possibilità di formazione di alta qualità per aiutare alcuni giovani ad entrare nel mondo del lavoro e sostenendo le realtà locali».

I professionisti, selezionati tra le candidature ricevute che attestino conoscenze meccaniche di base e un forte interesse al mondo delle tecnologie di produzione, saranno immediatamente assunti in ABS con contratto a tempo indeterminato e sottoposti a un percorso di formazione interno, progettato appositamente per adattarsi alle particolari e specifiche esigenze tecniche ed impiantistiche dell'azienda.

«Costruire un percorso di crescita insieme ai nuovi colleghi al momento del loro inserimento consente di mettere le persone nelle migliori condizioni per affrontare i cambiamenti con successo – ha raccontato Federico Ballan, direttore delle risorse umane di ABS –. Una persona opportunamente aggiornata accresce fin da subito l’innovazione e la competitività dell’impresa. Con questo intento abbiamo progettato ABS FutureFactory in partnership con Randstad, che prevediamo di sviluppare anche per altre specifiche figure ad alta professionalità».

Gli interessati a partecipare al programma possono inviare il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione a udine@randstad.it oppure compilare apposito form di candidatura a questo indirizzo. La selezione avverrà in base alle competenze tecniche e alle caratteristiche dei candidati.