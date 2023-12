La Cisa: in crescita il mercato americano

Translated by Deepl

La logistica interna delle aziende dell'acciaio non è ancora pienamente pronta al passaggio all'elettrico: lo sarà quando diventerà economicamente sostenibile. Ma ciò non significa che gli operatori non si stiano preparando, tutt'altro. Ne abbiamo parlato con Paolo Provenzi, l'amministratore delegato di un'azienda che ha oltre 50 anni di esperienza nel comparto: La Cisa.

Che anno è stato il 2023 per La Cisa? Su che progetti avete lavorato?

Il 2023 è stato anno complessivamente buono. Abbiamo lavorato sull’ottimizzazione logistica e sulla trasversalità del gruppo, integrando nuovi software per la gestione più lean di tutta la struttura e concentrandoci su un progetto innovativo relativo all’assistenza in realtà virtuale per la manutenzione dei nostri mezzi industriali.

Negli anni vi siete ritagliati uno spazio importante nel panorama siderurgico nazionale, e non solo. A che punto è la vostra espansione sui mercati esteri?

Il mercato in America è in crescita, tant’è che saremo presenti alla fiera AISTech che si terrà dal 6 al 9 maggio 2024 in Ohio, per sponsorizzare soprattutto la nostra formazione. Abbiamo infatti notato che è un servizio di valore e che viene apprezzato, non solo da noi e dal nostro personale ma anche e soprattutto dai nostri partner e clienti.

La filiera dell’acciaio, dopo i risultati straordinari del 2021 e del 2022, quest’anno ha visto un rallentamento, che si prevede continuerà nella prima parte del 2024. Ne avete sentito gli effetti sul vostro portafoglio ordini? Come vi state adattando a un mercato sempre più veloce e volatile?

Stiamo riuscendo a essere più veloci del mercato e compensiamo con i nuovi business. Non abbiamo avuto cali, perché pensiamo di portare fortuna!

La spinta all’elettrico, molto forte nell’automotive europea, sta toccando anche il vostro mercato? Come vi state muovendo nell’ambito della decarbonizzazione della filiera siderurgica?

Ci siamo mossi già 4 anni fa, con i nostri 2 trattori elettrici con portata di traino di 120 tonnellate ed elettrificando il 25 tonnellate, in partnership con un noto costruttore di carrelli elevatori. Noi siamo pronti, le case produttrici sono pronte, ma la verità è che il mercato non lo è, a causa della non sostenibilità del prezzo. L’investimento non è stato apprezzato proprio a causa del costo nettamente superiore rispetto ai mezzi diesel. Saremo pronti alla sostenibilità della flotta quando sarà sostenibile anche economicamente. Arriveremo nel momento giusto. Perché oggi investire in questo settore a mani basse vorrebbe dire togliere energie al business attuale.

A questo proposito, avete da poco pubblicato il vostro primo report di sostenibilità. Quali sono gli obiettivi che avete centrato in termini di responsabilità ambientale e sociale?

Sono diversi i risultati certificati dal nostro primo report di sostenibilità. Innanzitutto, è stata potenziata l’attività di consolidamento della struttura. Il 97% dei nostri fornitori proviene dall’Italia. Abbiamo ridotto i consumi energetici e le emissioni di gas serra del 10%; abbiamo nella nostra flotta 40 mezzi a basse emissioni e 6 elettrici.

In relazione alla forte crescita del capitale umano degli ultimi anni, la società ha intrapreso nuove iniziative volte alla maggiore tutela nei luoghi di lavoro e sviluppato ulteriormente il dipartimento Academy, che svolge un ruolo primario di avanguardia nella formazione del personale. Quasi il 90% dei nostri dipendenti risulta assunto tramite contratto a tempo indeterminato. La Cisa ha offerto ai dipendenti più di 4mila ore di formazione nel 2022. Su 19 donne dipendenti, 2 sono state promosse a ruolo di coordinatrici della funzione di riferimento; 8 hanno ricevuto un aumento salariale al fine di colmare il gap esistente tra salario maschile e femminile; 8 sono state coinvolte in un progetto di “premio aziendale” al raggiungimento di obiettivi tattici. In tutto questo, abbiamo registrato un aumento dei ricavi sia in Italia che in Europa (rispettivamente del 17,8% e del 28,31%).

Quali, invece, gli obiettivi nel breve-medio periodo?

Intendiamo consolidare, sulla base della qualità dei nostri servizi, i rapporti con i clienti attuali e sviluppare nuove relazioni commerciali, al fine di garantire una costante crescita del fatturato. Inoltre, ottimizzeremo la gestione delle risorse al fine di aumentare l’Ebitda, il net profit e il Roe. Svilupperemo sempre di più il concetto di “logistica sostenibile”, offrendo ai nostri clienti mezzi con basse emissioni, e mapperemo i sistemi di telemetria allo scopo di ridurre consumi e sprechi sui veicoli industriali. Continueremo a perseguire l’obiettivo “zero infortuni” e a formare eccellentemente e con le più innovative strumentazioni tutti i nostri dipendenti e collaboratori, continuando inoltre a promuovere il ruolo femminile nella società e la parità di genere. Non da ultimo, avvieremo un piano di piantumazione di alberi per sostenere la biodiversità.

Quanto al lungo periodo, intendiamo sviluppare una green supply chain, integrando mezzi full electric o hybrid nella flotta, ottimizzando le spedizioni attraverso un portale che dia evidenza delle consegne effettuate con mezzi elettrici. Tra i nostri obiettivi, infine, c’è anche quello di partecipare a una o più comunità energetiche locali.

Il team de La Cisa.