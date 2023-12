Cash Driver: il controllo del rating è sempre più digitale

BRESCIA – La corretta gestione dei rapporti con le banche e la rilevazione tempestiva dei sintomi di una crisi aziendale rappresentano sempre di più delle priorità per le imprese. Di conseguenza, per le stesse imprese sono sempre più cruciali la pianificazione strategica e il monitoraggio del proprio rating. Phedro Impresa Group, realtà che si occupa di intermediazione creditizia e consulenza da oltre trent'anni, ha ideato Cash Driver, uno strumento di business intelligence progettato per affiancare e supportare manager e amministratori nella gestione bancaria e finanziaria. Strumento che, come ha raccontato il founder di Phedro Impresa Group Tiziano Piccioli Cappelli ai microfoni di siderweb, ha già riscontrato un forte interesse tra gli operatori del comparto siderurgico.