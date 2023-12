Agenda: si chiude l'anno

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 18 dicembre

Oggi i ministri dell’Ambiente dell’Ue si riuniscono a Bruxelles. In agenda, anche la proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Alle 15:30, le commissioni Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera ascolteranno, in una serie di audizioni informali, una serie di associazioni nazionali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1606 su disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese. Alle 18:50 sarà ascoltata anche la posizione di Federacciai.

Martedì 19 dicembre

A Piombino è in programma un consiglio comunale monotematico sul progetto Metinvest-Danieli. All’ordine del giorno “prospettive di rilancio per il sito industriale di Piombino”. Si comincia alle 8:30.

Mercoledì 20 dicembre

Alle 11:00, il Governo incontrerà a Palazzo Chigi le delegazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Usb per un confronto sulla situazione dell’ex Ilva.

Alle 12:00, al ministero del Lavoro si discute del via libera alla cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per i dipendenti di JSW Steel Italy. La cassa in deroga è in scadenza il 7 gennaio.

Giovedì 21 dicembre

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a novembre 2023.

Venerdì 22 dicembre

È in calendario una nuova riunione dell’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia.

L’Istat pubblica il fatturato dell’industria a ottobre.

Infine, un accenno ai primi due eventi di siderweb che apriranno il prossimo anno. Martedì 16 gennaio alle 11:00 a MERCATO & DINTORNI interverrà il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Martedì 23 gennaio, poi, si discuterà di "Inox: le attese per il 2024" con Alessandro Bettuzzi (Oiki e Assofermet) e Mattia Sala (AST).

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com. L'agenda tornerà a gennaio 2024.