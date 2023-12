siderweb introduce il Codice etico

Da sempre sottolineiamo che il valore primario di ogni società della filiera sono le persone, a cui dedichiamo cura e attenzione. Un’attenzione che ci caratterizza sin dalle origini del Gruppo Morandi, rivolta non solo ai membri della nostra community, ma in primis anche alla nostra squadra.

Siderweb spa, dopo essere diventata Società Benefit nel 2022, ha voluto definire con trasparenza le responsabilità etico-sociali (sia verso l’interno che verso l’esterno) e l’insieme dei valori ai quali si ispira. È nato così, a dicembre 2023, il Codice etico di Siderweb Spa SB, un documento di carattere volontario, per sottolineare agli stakeholder e ai collaboratori tutti i principi fondamentali, lo spirito e i valori che hanno animato siderweb sin dalla sua fondazione.

Il Codice etico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione e sarà sempre visibile sul sito web di siderweb. Esso si estende sia a siderweb che alla sua controllata, Made in Steel Srl, ha al suo interno una serie di principi e disposizioni vincolanti per gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori.

In particolare, i componenti i Consigli di amministrazione di siderweb e di Made in Steel sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione. Tutti coloro che operano con siderweb e Made in Steel quali fornitori potranno essere invitati a conoscere il Codice etico al fine di adeguare i propri comportamenti.

I valori a cui fa riferimento il Codice, e di cui potrete trovare maggior dettaglio nel documento, sono, tra gli altri: la centralità della persona e l’imparzialità e le pari opportunità. Nel primo caso, si fa riferimento al rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona; nel secondo, si vuole indicare che siderweb non solo si impegna ad evitare ogni discriminazione, ma intende inoltre con il proprio operato sensibilizzare gli stakeholder, i clienti e i collaboratori su alcune tematiche, come la parità di genere, allo scopo di promuovere azioni volte a favorire per le donne, da un lato, l’occupazione e la carriera e, dall’altro, un’equa distribuzione del tempo per la genitorialità, la cura della famiglia e il carico di lavoro, o il coinvolgimento di giovani e talenti anche attraverso lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro e degli stage curriculari.

E ancora, la trasparenza e completezza dell’informazione. Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, chiarezza e completezza dell’informazione. L’osservanza di tale principio implica l’impegno a fornire le dovute informazioni, sia all’esterno che all’interno di siderweb, con il solo limite della riservatezza stabilita da leggi e regolamenti, in modo chiaro e completo, adottando una comunicazione verbale o scritta, di facile ed immediata comprensione e previa verifica delle fonti. Trasparenza anche nei controlli, e prevenzione di ogni conflitto di interesse: siderweb opera al fine di evitare situazioni ove i propri dipendenti e/o i collaboratori coinvolti nella gestione delle transazioni siano o possano apparire in conflitto con gli interessi di siderweb stessa.

Principi, questi, il cui monitoraggio costante sarà compito del responsabile dell’impatto. A questa figura, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice etico. In caso di violazioni, il responsabile dell’impatto riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all’amministratore delegato e, nei casi più significativi, al consiglio di amministrazione.

Tutto questo, nella convinzione che l’obiettivo principale riconosciuto e perseguito da siderweb è la creazione di valore non solo per gli azionisti, cui sono orientate le strategie e la gestione operativa, ma anche per tutti gli stakeholder.

Essere parte di una collettività, riconoscere l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle strategie, curare la centralità della persona: sono i chiari valori di un viaggio, quello del fare impresa in modo sostenibile, che per siderweb rappresenta una traiettoria chiara. Un viaggio che è appena iniziato ma che in questa novità che è il Codice etico, sui cui abbiamo fissato nero su bianco i valori cardine, rappresenta una preziosa mappa di navigazione, nello spirito che guida ogni viaggio. Non perdiamoci! E buon cammino!