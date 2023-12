PANorami: il Mes torna ad agitare il governo

Il Mes nelle scorse ore è tornato al centro del dibattito e dello scontro politico italiano. Un conflitto a più livelli legato al tema della ratifica. Uno è quello elettorale in seno al centro destra tra i due principali leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per la conquista o il recupero di consensi a discapito dell’altro. Poi, c’è un braccio di ferro ideologico tra le diverse componenti del di governo e, infine, la più classica battaglia tra maggioranza e opposizione.



In questa puntata l’analisi del dibattito tornato ad infiammarsi nel panorama politico italiano.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.