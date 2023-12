AFV Beltrame Group tra le aziende che investono di più nella "gen Z"

AFV Beltrame Group è tra le aziende italiane che investono maggiormente nella generazione Z, cioè nelle persone nate tra la fine degli anni Novanta e i primi anni 2010. A sancirlo, l'ottenimento da parte del gruppo siderurgico vicentino del premio "Company for Generation Z" istituito dalla business school Radar Academy.

Il riconoscimento celebra l'intensa attività che AFV Beltrame Group ha sviluppato nel corso del 2022 a favore dei giovani della generazione Z e del loro inserimento professionale. «Siamo orgogliosi come gruppo internazionale di aver ricevuto questo nuovo riconoscimento – ha affermato Leonardo Princic, group HR management senior specialist di AFV Beltrame Group (nella foto di testa), che ha ritirato il premio a Milano. Restiamo fermamente convinti che valorizzare i giovani, scoprirne le potenzialità e fidelizzare i migliori talenti sia un punto cardine per il processo di cambiamento e miglioramento dell'organizzazione aziendale. Partecipare ad eventi con scuole, università e business school è un modo efficace per attrarre talenti della Gen Z e per far loro conoscere i percorsi di crescita professionale che possiamo offrire. Ma è soprattutto l’occasione per far scoprire un mondo, quello siderurgico, ancora così poco preso in considerazione dalle giovani generazioni e che invece ha davvero molto da offrire da molteplici prospettive».

Dal 2022 ad oggi, il gruppo ha partecipato a cinque career day: due all'Università degli Studi di Padova, uno all'Università degli Studi di Trento, uno a Ferrara e uno a Brescia. Inoltre, ha presenziato un International Career Fair e un Virtual Job Meeting Italia ed è intervenuto a EN-JOB Cafè, il workshop di ENGIM Veneto organizzato nella sede della scuola di formazione professionale di Vicenza. Ancora, è stato coinvolto nel progetto “Giovani d’acciaio”, un corso dedicato al tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro, alla cultura aziendale, alla metallurgia, alla siderurgia, al disegno tecnico e all’utilizzo delle proprie “soft skills”, le competenze trasversali. Infine, ha partecipato ad “Act-in class”, laboratorio innovativo organizzato da AzzurroDigitale in collaborazione con JEst (Junior Enterprise dell’Università di Padova) rivolto a studenti magistrali di ingegneria gestionale, meccatronica e innovazione del prodotto dell’Università degli Studi di Padova, e ha aderito all'iniziativa “Becoming Manager”, una mezza giornata di speed interview dedicata agli studenti di ingegneria gestionale dell’Università di Vicenza.

Nel corso del 2022, in virtù di 5 diversi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), AFV Beltrame Group ha inserito in azienda cinque ragazzi provenienti da cinque istituti scolastici che sono stati impiegati in cinque dipartimenti aziendali diversi. Nel 2023 ha attivato invece 9 stage, il che dimostra una volta di più come l'investimento nei giovani sia un plus del gruppo.