PANorami: le sfide della Cop28

Dal 30 novembre al 12 dicembre si svolge a Dubai la Cop28. Si tratta la 28^ conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dove i rappresentanti dei Governi di quasi 200 Paesi discutono su come limitare e prepararsi ad affrontare il riscaldamento globale.

Un’occasione cruciale per consolidare un’azione congiunta e per dimostrare la volontà di affrontare una sfida molto sentita nell’opinione pubblica mondiale, vista dalla scienza come la principale del nostro tempo. Ma ci sono, tuttavia, diverse posizioni e complessi fattori politici da tener conto nell’esaminare i punti inseriti nell’agenda del summit.

In questa puntata l’analisi di quanto sta accadendo negli Emirati Arabi Uniti.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.