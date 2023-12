Agenda: assemblee, webinar e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 4 dicembre

Oggi alle 17:00, a Milano all’Hotel Milano Scala, si tiene in convegno dal titolo “Le forme di finanza sostenibile per le Pmi. L’importanza della misurazione in ambito ESG”, organizzato da Irtop Consulting, V-Finance e Pavia e Ansaldo studio legale.

Sempre oggi alle 18:00, l’Auditorium Santa Giulia di Brescia si tiene l’assemblea dei Giovani imprenditori di Confindustria Brescia, dal titolo “Sogni e futuro. Le sfide per le imprese di domani”. Nel corso dei lavori, l'attuale presidente Anna Tripoli farà un bilancio dei suoi tre anni di mandato (2020-2023), presentando il neoeletto presidente. Qui per le iscrizioni.

L’Istat pubblica il proprio report sulle prospettive dell’economia italiana nel periodo 2023/24 e l’Eurostat i dati sul fatturato dell’industria di settembre.

Martedì 5 dicembre

Per capire quali saranno le prospettive a breve-medio termine per l’acciaio nazionale, siderweb ha organizzato l’ultimo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI, il webinar che ogni primo martedì del mese fa il punto sulla congiuntura siderurgica. L’appuntamento è alle 11:00 su zoom. Dopo le presentazioni su mercato nazionale e internazionale di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) ed Emanuele Norsa (Kallanish), la parola passa a due importanti rappresentanti della produzione e della distribuzione nazionale: Alessandro Banzato (Acciaierie Venete) e Stefano D’Aprile (Commerciale Siderurgica Bresciana). La partecipazione al webinar è gratuita; basta registrarsi nell’area eventi-webinar, oppure sull’app siderweb eventi.

Alle 9:15 al Centro congressi Fondazione Cariplo di Milano (via Romagnosi, 8) comincia il convegno di presentazione del 35° Rapporto congiunturale e previsionale del Cresme sul mercato delle costruzioni 2024 e lo scenario di medio periodo 2025-27.

Alle 10:30 a Roma, allo Spazio Vittoria (via Vittorio Colonna, 11), si apre l’assemblea pubblica di Confimi Industria (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata).

A Torino, al CNH Industrial Village, si tiene la giornata di studio organizzata da Aim dal titolo “Il mondo industrial. Aspetti metallurgici e metodologiche di controllo”.

Alle 21:00, all’Auditorium Centro Giovani di Piombino, è in programma un’assemblea pubblica sul progetto sulla nuova acciaieria di Metinvest-Danieli con i tecnici delle aziende. La riunione sarà trasmessa in diretta sui canali social istituzionali del Comune di Piombino.

Mercoledì 6 dicembre

È in calendario la nuova convocazione dell’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia.

Giovedì 7 dicembre

L’Istat pubblica la produzione industriale di ottobre.

