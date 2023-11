A Bergamo si discute di elettrosiderurgia e green steel

Green steel e forno elettrico. Un binomio che per il futuro pare destinato a diventare sempre più stretto. Proprio per questo la sessione conclusiva dell’EAF International Meeting organizzato dall’Associazione Italiana di Metallurgia in corso a Bergamo sarà proprio dedicata all’acciaio verde.

Inserita in un ricco programma di sessioni tecniche dedicate al forno elettrico, la riflessione sul green steel vuole affiancare e anticipare una delle tendenze che probabilmente condizioneranno la produzione siderurgica nel prossimo futuro.

«Nel corso degli anni, gli incontri EAF sono diventati un evento fondamentale per gli esperti industriali e accademici coinvolti nella produzione di acciaio EAF – spiega AIM -. Non solo permettono di migliorare la tecnologia, ma soprattutto garantiscono l'"eredità del know-how": il trasferimento, la condivisione e la registrazione delle conoscenze all'interno dell'azienda a qualsiasi livello. Oltre al miglioramento dell'efficienza del processo, le misure continue e il controllo automatico contribuiscono in modo decisivo a tutti gli aspetti legati alla sicurezza e all'ambiente. D'altra parte, la transizione verso un'economia circolare e l'azione contro il cambiamento climatico implicano nuove sfide: miglioramento della qualità dei rottami, l'uso di DRI/HBI, la sostituzione dell'iniezione di carbone, il miglioramento della qualità delle scorie, controllo della composizione delle scorie, possibile sfruttamento di bruciatori a idrogeno, ecc».

La sessione sul green steel si aprirà domani 1° dicembre alle 15:10 con l’intervento di Alfredo Schweiger (Federacciai) dal titolo "Decarbonizzazione e definizione di green steel", a cui seguirà "Il calcolo dell’impatto ambientale nel settore acciaio" di Carlo Brondi (CNR-STIIMA). Alle 16:00 approfondimento dello standard GSCC per il processo EAF con Giovan Battista Landra (AFV Beltrame).

Infine alle 16:25 la tavola rotonda moderata da Davide Lorenzini (siderweb) con Roberto De Miranda (consigliere delegato ORI Martin); Vincenzo Maragliano (CFO Gruppo Feralpi); Marco Geneletti (Energy senior director TenarisDalmine); Carlo Beltrame (Business development officer di AFV Beltrame Group) e Alessandro Misul (Industrial director Cogne Acciai Speciali).

I lavori sono ospitati dal Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo.