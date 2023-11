PANorami: Riad batte Roma e si prende EXPO 2030

Translated by Deepl

Una vittoria schiacciante, quella ottenuta dall’Arabia Saudita sull’Italia e sulla Corea del Sud nella corsa a ospitare EXPO 2030: 119 voti a Riad, 29 a Busan e soli 17 a Roma.

Un risultato che permette al Paese saudita di pensare in grande e di proporsi come potenza regionale nel Medio Oriente, in particolare rispetto ai rivali Qatar ed Emirati Arabi Uniti. L’altra faccia della medaglia è invece quella dell’Italia, riuscita a ottenere i consensi da parte di solo 5 sui 27 Paesi dell’Unione europea. Un risultato modesto e un segnale del ritorno di una serie di problemi nel rapporto tra il Governo di destra-centro e le cancellerie europee, in particolare in vista della riunione dell’Ecofin dell’8 dicembre.

In questa puntata l’analisi del voto per EXPO 2030 e la lettura delle spie allarmati che si sono accese per l’Italia.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.