PANorami: Moody’s promuove il Portogallo nella serie A-rating

Poco più di 12 anni fa, un Portogallo in piena crisi decise di chiedere aiuto all’Europa e al Fondo Monetario Internazionale per iniziare la cura richiesta dai due enti prestatori. Oggi, come risultato di tutta una serie di riforme economiche e fiscali implementate a partire dal 2011, la condizione del Paese lusitano è decisamente mutata.

A giudicare positivamente questo cambio di rotta è arrivato, proprio lo scorso fine settimana, il nuovo rating di Moody’s. L’agenzia statunitense ha infatti doppiamente promosso il Portogallo da Baa2+ ad A3, ovvero da un rischio d’insolvenza medio sul lungo periodo a uno basso. Contestualmente, per l’Italia è stato confermato il rating Baa3.

In questa puntata l’analisi della svolta economica e debitoria portoghese.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.