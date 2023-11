Agenda: convegni e fiere

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Lunedì 27 novembre

“Donne invisibili. Sfida ai pregiudizi e agli stereotipi” è il titolo del convegno che si terrà dalle 17:30 all’Università degli Studi di Brescia, organizzato da “Comunità pratica” e sostenuto, tra gli altri, da Feralpi Group, Trafilix, OMB Saleri, ORI Martin, siderweb, Eurosteel, Ferriere Bellicini, Duferco.

Martedì 28 novembre

Alle 15:15 si apre l’ultima tappa di Bilanci d’Acciaio 2023, il ciclo di eventi di siderweb per la presentazione dell’analisi economico-finanziaria dei conti economici della filiera siderurgica. l’appuntamento è all’Unione Industriali di Napoli. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi qui.

È stata riaggiornata a martedì l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia.

Si apre a Torino la tre giorni “Aerospace & defense”, la nona business convention internazionale dedicata all’industria dell’aerospazio, all’Oval Lingotto.

A Parigi, fino al 30 novembre, si tiene la “World nuclear exhibition 2023”. L’inaugurazione è alle 9:30.

Dalle 3:30 alle 13:00 è in programma “Verso l’industria del futuro. La meccanica italiana a dialogo con le istituzioni”, organizzato da ANIMA Confindustria a Roma (piazza San Lorenzo in Lucina 4, Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. - Sala Rita Levi Montalcini).

Mercoledì 29 novembre

La Camera di Commercio di Brescia ospita dalle 15:00 il 42° appuntamento con “Scenari & tendenze”, l’osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia sull’analisi delle variabili macroeconomiche e delle dinamiche dei mercati. Interverrà anche Achille Fornasini (siderweb – StatLab Università degli Studi di Brescia). L’evento sarà sia in presenza che in diretta streaming.

La sede di ANCE (Roma, via Guattani 16) ospita dalle 10:00 la presentazione del secondo Rapporto ANCE-Cresme sullo stato di rischio del territorio italiano, a 10 anni di distanza dal primo.

A Düsseldorf (Lindner Hotel Düsseldorf Seestern by Hyatt) si apre l’International steel trade day di Eurometal.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi a ottobre.

Giovedì 30 novembre

Il Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo ospita l’EAF international meeting di Aim. Alle 16:25 del primo dicembre è in programma una tavola rotonda sul tema del green steel, moderata dal direttore responsabile di siderweb, Davide Lorenzini.

A Dublino si apre la 96esima conferenza di Euroconstruct, dove verrà presentato lo scenario previsionale al 2026 per il settore europeo delle costruzioni.

L’evento ibrido del Sole 24 Ore, Financial Times e Sky tg 24 “Women at the top – summit 2023” si terrà dalle 9:30 al Teatro lirico Giorgio Gaber a Milano e in diretta streaming.

Officina Pittini per la formazione e il gruppo di ricerca HYCAD hanno organizzato un workshop specialistico gratuito sull’ingegneria antisismica. Seguirà visita al laminatoio vergella di Acciaierie di Verona. I lavori avranno inizio alle 10:00.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.