Come ha reagito alle montagne russe del 2022/2023 la filiera siderurgica del Centro-Sud Italia? Come si presenta in questi ultimi mesi dell’anno? Quali sono le attese degli operatori per il 2024?

A queste domande si cercherà di rispondere durante il convegno "L’acciaio visto da Sud", organizzato da siderweb in collaborazione con il Gruppo Rapullino, che si terrà il 28 novembre alle 15:15 a Napoli (Salone D’Amato - Unione Industriali Napoli, Piazza dei Martiri, 58). L’evento, oltre a cercare di delineare l’andamento futuro del comparto, presenterà i risultati dello studio "Bilanci d’Acciaio" relativamente alla filiera dell’acciaio del Centro-Sud Italia, colonna portante dell’economia del Meridione.

L’incontro si articolerà in due parti. Nella prima, Stefano Ferrari e Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb illustreranno rispettivamente le prospettive macroeconomiche e per l’acciaio nel 2024 e i risultati della filiera siderurgica del Centro-Sud nel triennio 2020-2022. Nella seconda parte, invece, avrà luogo una tavola rotonda moderata da Davide Lorenzini (siderweb), nella quale si confronteranno alcuni protagonisti del settore: Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba), Danilo De Giovanni (Movisid), Enrico Fornelli (AFV Beltrame) e Giancarlo Ventimiglio (BPER Banca).

Programma interventi