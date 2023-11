Germania, aiuti agli energivori per 12 miliardi di euro all'anno

Aiuti alle imprese energivore compresi tra i 10 e i 12 miliardi di euro all’anno fino al 2030. È questo il valore degli sconti sulle tasse in bolletta che la Germania ha approvato per i grandi consumatori di energia. Una misura che già nella sua fase approvativa aveva portato il presidente di Federacciai a lanciare un allarme competitività. In sostanza, la misura compenserà gran parte dei costi sostenuti dalle aziende per comprare i certificati di emissione CO 2 .

Nonostante il super sconto, in Germania c’è chi ha descritto il provvedimento come “un inizio”, senza però vederne l’efficacia come risolutiva dei problemi che l’industria tedesca sta affrontando in questa fase di mercato.

Da segnalare nella rassegna stampa odierna l'editoriale del Corriere della Sera a firma di Ferruccio De Bortoli dedicato alla lunga agonia dell’Ilva. Il giornalista si chiede: «Siamo un Paese per le imprese?», e riflette sul fatto che, mentre in un documentario del 1962, raccontando la nascita dello stabilimento di Taranto, l'acciaio veniva definito "vita", «oggi, se si dicesse al contrario che quell'acciaio è morte, nessuno avrebbe da ridire». Una considerazione sulla sopravvivenza del siderurgico e sugli effetti di una sua eventuale scomparsa che anticipa il vertice definitivo atteso per giovedì 23 novembre con la convocazione dell’assemblea degli azionisti.

A Piombino, invece, potrebbe concludersi in maniera positiva la sperimentazione sugli acciai al piombo avviata nel 2019 e che ora dovrebbe arrivare alla sua conclusione con le ultime prove metallurgiche.

In conclusione, è particolarmente interessante anche l’intervista del presidente dell’ABI Antonio Patuelli che si concentra sull’avvento dell’euro digitale e sul potenziamento dei pagamenti elettronici come lotta all’evasione fiscale.

