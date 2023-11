PANorami: Usa-Cina, il mondo è abbastanza grande

Translated by Deepl

La ripresa del dialogo diretto tra Usa e Cina fa tirare un sospiro di sollievo al Mondo. Il ritorno ai confronti "faccia a faccia", infatti, aiuta, come specificato dal presidente statunitense Joe Biden, ad evitare che le eventuali tensioni «possano sfociare in conflitto».

L’ammissione di Xi Jinping che il mondo è abbastanza grande per entrambi i Paesi rappresenta un deciso “rametto di ulivo” rispetto ai moniti del passato.

Analizziamo il detto, e soprattutto il non detto, di questo incontro cruciale per lo scenario mondiale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.