Il 22 novembre Bilanci d'Acciaio raddoppia

L’industria italiana si propone sempre più come un unico organismo, una grande filiera accumunata da elementi come materie prime ed energia, che la coinvolgono a tutti i livelli. Proprio su queste relazioni e sull’effetto domino si concentrerà il convegno di siderweb «Caro-acciaio: l’impatto sui bilanci dell’industria».

L’evento in programma il 22 novembre alle 14:30 a Milano (sala convegni di Anima Confindustria meccanica varia) sarà anche l’occasione per presentare lo studio «Bilanci d’Acciaio: automotive e altri mezzi di trasporto, costruzioni, macchinari, meccanica, oil & gas», che ha analizzato le performance economico-finanziarie dei principali comparti dell’industria italiana che acquistano, trasformano e utilizzano acciaio per realizzare prodotti finiti. Il lavoro ha preso in esame oltre 3.600 bilanci, raggruppandoli in cinque macrocategorie e monitorandone l’andamento nel triennio 2020-2022.

Il programma della giornata prevede una prima parte dedicata alla presentazione dei dati dello studio e delle prospettive del settore dell’acciaio negli ultimi mesi del 2023 e nei primi mesi del 2024, grazie agli interventi di Stefano Ferrari (siderweb), Gianfranco Tosini (siderweb) e Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia), ai quali seguirà una tavola rotonda in cui le realtà capaci di aggregare le principali imprese dei vari settori analizzati si confronteranno sui temi dell’attualità e sulle prospettive future per l’industria, grazie ai contributi di Francesco Brunelli (Regesta), Massimo Deldossi (ANCE), Paolo Gambarini (BPER BANCA), Gianmarco Giorda (ANFIA) e Marco Nocivelli (ANIMA).

Programma interventi

Registrazione e welcome coffee dalle ore 14:00

Inizio dei lavori ore 14:30



Saluti e introduzione di:

Paolo Morandi (AMMINISTRATORE DELEGATO SIDERWEB)





L’analisi: mercato e bilanci

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) - Prospettive macroeconomiche e per l’acciaio nel 2024

(RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) - Prospettive macroeconomiche e per l’acciaio nel 2024 Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB) - I risultati dell'industria nel 2020-2022

(UFFICIO STUDI SIDERWEB) - I risultati dell'industria nel 2020-2022 Claudio Teodori (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA) - Acciaio: le attese per il 2024 nella survey di siderweb



Tavola rotonda:

Modera Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB)