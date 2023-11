Agenda: energia, automotive e trafilatura

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 13 novembre

“Una nuova sinergia: siderurgia ed energia per l’acciaio green” è il titolo del convegno organizzato da Federmanager Liguria per questo pomeriggio alle 15:30 al Galata Museo del mare (Darsena, Calata de Mari 1, Genova). È il 31esimo evento “in-formativo” dell’associazione.

Salzgitter pubblica i risultati del terzo trimestre dell’anno.

Martedì 14 novembre

È stato convocato al ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo sull’accordo di programma per Acciai Speciali Terni.

Mercoledì 15 novembre

Alle 9:30 si aprirà l’evento digital “Automotive business summit 2023. Gestire la rivoluzione elettrica”, organizzato da 24Ore eventi. Interverrà anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Sempre alle 9:30 si tiene il webinar, organizzato da Fedabo, dal titolo “Cbam, il nuovo meccanismo complementare all’Ets”.

Confapi Brescia ha organizzato il convegno dal titolo “Energia: che inverno ci aspetta?”. L’appuntamento è alle 16:00 nella sala convegni dell’associazione, in via Lippi 30 a Brescia.

Si apre a New York la “Global Metals and Mining Conference” di Goldman Sachs.

A fieramilano Rho comincia Made Expo, la manifestazione per le soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro.

Giovedì 16 novembre

Alle 12:00 è in programma il convegno del Gruppo Car Design & Engineering di Anfia dal titolo "L'intelligenza artificiale nel car design & engineering: governare ed integrare l'evoluzione", a Bologna Fiere (Centro Servizi 1° piano, Blocco D - Sala Concerto) nell'ambito di Futurmotive Expo & Talks.

Alle 13:00 si terrà la masterclass “Strategies for EAF optimisation” della steeluniversity.

Alle 15:00, all’auditorium Casa dell'Economia - Camera di Commercio di Como-Lecco (via Tonale 28/30, Lecco) si tiene “Trafilando nell’incertezza”, il convegno di siderweb, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco, dedicato al comparto della trafilatura, inserito nel ciclo di presentazione di Bilanci d’Acciaio 2023. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi qui.

Venerdì 17 novembre

Alle 15:30 ha inizio l’incontro che AQM ha organizzato a conclusione dell’anno di eventi per il suo 40esimo anno di fondazione. “AQM srl e i suoi protagonisti in una storia di eccellenza italiana: qualità e sostenibilità per il territorio” il titolo dell’evento, cui parteciperà anche Francesca Morandi, content manager di siderweb. L’appuntamento è nella sede di Provaglio d’Iseo, via Edison 18 (Bs).

“L’acciaio oltre il carbone: nuovi orizzonti a tutela della salute, dell’ambiente, del lavoro” è il titolo del convegno in programma a Taranto, organizzato da Legambiente, nell’aula magna dell’Iiss Pacinotti. I lavori cominceranno alle 9:00. Interverrà anche il responsabile dell’Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari, sul tema “Acciaio green: sfide e impatti sul mercato”.

La prossima settimana, poi, si terrà il convegno di siderweb "Caro-acciaio: l'impatto sui bilanci dell'industria. Meccanica, macchinari, costruzioni, automotive e altri mezzi di trasporto, oil & gas: com'è andato il 2020-2022 e quali sono le prospettive per il 2024?". L'appuntamento avrà inizio alle 14:40 nella sala convegni di ANIMA Confindustria meccanica varia, in via Angelo Scarsellini 11 a Milano. È la tappa di Bilanci d'Acciaio 2023 dedicata al comparto degli utilizzatori. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi qui.