STF Loterios punta al rilancio

Dopo aver chiuso un avvio di 2023 in deciso recupero, STF Loterios punta a consolidare la strategia di crescita. Una strategia elaborata con C Capital, che porterà l’azienda specializzata nella lavorazione e saldatura di metalli speciali ed esotici – nonché nella progettazione e costruzione di scambiatori di calore, recipienti in pressione e sistemi di filtrazione dell'aria per i settori energetico, nucleare, oil & gas, chimico, nautico e minerario – a guardare a nuovi mercati di sbocco.

A spiegare i punti essenziali di questa strategia è stato il general manager dell’azienda, Marco Donghi.