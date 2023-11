PANorami: il discorso del re

Sui è tenuto martedì 7 novembre il primo discorso di re Carlo III davanti alle Camere riunite del Parlamento britannico. Si tratta del primo King’s Speech dal 1951, che fu di re Giorgio VI, dopo oltre settant’anni ininterrotti di Queen’s Speeches da parte della regina Elisabetta II.

Adottando come da tradizione un tono neutro, il sovrano ha letto il discorso preparato dal Governo ed inaugurato così un nuovo anno parlamentare, enunciando le intenzioni programmatiche dell’Esecutivo. Una prima volta sia per re Carlo sia per il premier Rishi Sunak, ma per quest’ultimo potrebbe anche essere l’ultimo viste le elezioni generali del prossimo anno.

In questa puntata, l’analisi dei contenuti del discorso re.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.